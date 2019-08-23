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برشلونة يرفض عرض إعارة فيدال لإنتر ميلان الإيطالي
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض برشلونة عرضا جديدا من إنتر ميلان الإيطالي، للحصول على خدمات لاعب الوسط التشيلى أليكس فيدال، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة رفض عرض إنتر ميلان، من أجل التعاقد مع التشيلى أليكس فيدال، على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.
أضافت الصحيفة أنه على الرغم من رفض البارسا، رحيل نجمه التشيلى إلى إنتر ميلان، إلا أن اللاعب أصبح مركزه فى الفريق، مكتظ باللاعبين، الأمر الذى يجعل بقاءه مهددا، حتى اليوم الأخير من الميركاتو.
وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد أشارت إلى أن فيدال، وصل لإتفاق مع إنتر ميلان، على البنود الشخصية فى عقده، إلا أن رفض برشلونة، يقف حائلا أمام إتمام الصفقة.
وكان فيدال قد انضم لصفوف فريق برشلونة، الصيف الماضى، من بايرن ميونخ الألمانى، مقابل 18 مليون يورو، ووقع على عقد لمدة 3 سنوات.
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