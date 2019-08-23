شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يخوض وديتان أمام السعودية في الاسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب المنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب، من خوض وديتي السعودية على ملعب ستاد الاسكندرية يومي 7 و10 سبتمبر المقبل. ويسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب لاقامة المعسكر في الاسكندرية، خاصة وان نهائي كأس مصر سيقام يوم 5 من الشهر المقبل في برج العرب، حيث ان قرب المسافة بين برج العرب وستاد الاسكنديية يجعل من السهل انضمام لاعبي المنتخب الاوليمبي من طرفي النهائي اذا كان بين صفوفهما لاعبين ضمن قائمة الفراعنة.

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