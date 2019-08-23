شكرا لقرائتكم اجتماع بين عامر حسين وسمير عثمان لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدوري الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، اجتماعا مع سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الأسبوع المقبل على هامش سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد، للتنسيق بينهما قبل الموسم الجديد.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بالتنسيق مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى يوم 5 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة نهائى كأس مصر.

ودارت مشاورات بين عامر حسين وشوقى غريب خلال الساعات الأخيرة، واتفق الطرفان على إقامة مباراة نهائى الكأس يوم 5 سبتمبر خاصة وأن المنتخب الأولمبى سيواجه السعودية وديا يومىّ 7 و10 من نفس الشهر، بحيث ينضم لاعبو المنتخب الأولمبى فى الفريقين طرفىّ نهائى الكأس إلى المعسكر عقب المباراة النهائية.

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