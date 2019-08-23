ملف الخميس.. قائمة الأهلي لـ اطلع بره.. وفاة لاعب الزمالك.. وتمديد عقد المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
مران الزمالك.. تأهيل حامد.. إراحة حفني.. وتعليمات فنية من ميتشو للاعبين
قائمة الأهلي أمام اطلع بره.. معلول وأزارو على رأس 8 مستبعدين
ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك عقب منافسات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا
تقرير.. خليفة لاسارتي.. هل يلجأ الأهلي للنموذج الرابع؟
على ملعب بتروسبورت.. المسابقات تعلن موعد مباراة بيراميدز والحدود بالكأس
كرة طائرة.. مصر تفوز على الأرجنتين في مونديال الشباب
رسميًا.. أستون فيلا يمدد عقد المحمدي لموسم آخر
الزمالك يتخذ خطوة جديدة مع بوطيب للتخلص من الإصابة
تقرير.. صراع صفقات القدم بين الأهلي والزمالك ينتقل للسلة واليد
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