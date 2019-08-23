الارشيف / اخبار الرياضه

ساري يغيب عن يوفنتوس مباراتين مع انطلاقة الكالتشيو

0 نشر
Ahmed Deeb 0 تبليغ

Advertisements

تأكد غياب المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس الإيطالي عن مقعد المدير الفني للفريق خلال أول مباراتين ليوفنتوس في هذا الموسم بسبب تأثر ساري بإصابته بالتهاب رئوي.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإيطالي بعد غد السبت ، وما زال ساري يعاني من الالتهاب الرئوي الذي أصيب به مؤخراً.

وكان ساري ، الذي فاز مع الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي ، انتقل لتدريب يوفنتوس هذا الصيف.

ولكن ساري سيغيب عن بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي حيث تأكد عدم وجوده مع الفريق على مقعد المدير الفني خلال مباراتيه أمام بارما يوم السبت المقبل ثم أمام نابولي في 31 آب/أغسطس الحالي ، حسبما أفاد النادي اليوم الخميس.

وأصيب ساري بالتهاب رئوي بعدما عانى في بداية الأمر من الإنفلونزا، وأكد النادي اليوم أن حالة المدرب تتحسن ولكنه بحاجة لمزيد من العلاج والراحة ما يمنعه من التواجد مع الفريق في الملعب خلال مباراتي بارما ونابولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساري يغيب عن يوفنتوس مباراتين مع انطلاقة الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا