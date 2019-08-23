كلوب : تجديد عقد تشامبرلين مكسب للطرفين

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد تجديد عقد لاعبه أليكس أوكسليد تشامبرلين حتي عام 2023.

وقال كلوب في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية: عندما سمعت أن أليكس جدد عقده معنامشاعري كانت مثل كافة مشجعي الفريق مسرور للغاية بذلك ، هذا بسبب أن تشامبرلين لاعب مميز أظهر إيمانه والتزامه بمشروعنا هنا وهي صفقة رابحة للطرفين.

وأضاف المدرب الألماني: أعتقد أن

تشامبرلين أعرب عن شعوره بوجوده مع الفريق منذ فترة طويلة، وأتفق معه في ذلك، هذا شيء يرجع لشخصيته، تشامبرلين شخص رائع، أحد أفضل اللاعبين الذين ستلتقي بهم، ولاعب موهوب للغاية.وتابع: نعلم جميعا قصة أليكس منذ مجيئه إلى النادي، ونعم كانت هناك خيبات أمل إلى جانب اللحظات الجيدة، لكن ما أثار إعجابي وإعجاب الجميع هو موقفه من التعامل مع النكسات وشخصيته.وواصل: لم يشك أي منا في قدرة تشامبرلين على القتال للتعافي رؤيته يلعب أمام ساوثهامبتون كانت لحظة إيجابية بالنسبة لنا جميعًا.واختتم: لا يزال هناك الكثير من العمل الشاق على هذا الطريق، ستكون هناك أوقات لا تسير فيها الأمور بالطريقة التي يريدها وهناك أوقات سيحتاج فيها إلى التحلي بالصبر، ولكن أنا مقتنع بأن كل شيء سيكون على ما يرام ومن يدري ربما سنسمع غناء الجماهير له هذا الموسم ستكون لحظة خاصة بالنسبة له.