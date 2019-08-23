باريس سان جيرمان يهدد برشلونة ويحدد موعد نهائي لحسم صفقة نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان أرسل إنذارًا نهائيًا إلى برشلونة بشأن عملية التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار جونيور.
ووفقًا لمعلومات الإذاعة الكاتالونية الشهيرة ‘‘RAC1‘‘ ، فإن باريس سان جيرمان طلب من برشلونة تحسين عرضه وأن يقدم عرضًا جديدًا وأفضل من السابق
وبعد فترة من التوتر الشديد بين جميع الأطراف ، سيكون أمام نادي برشلونة حتى ظهر يوم الجمعة لتقديم عرض إلى النادي الفرنسي ،وفي حال لم يُحسن برشلونة العرض قبل الساعة الثانية عشر بتوقيت إسبانيا ، سينتهي كل شيء.
وأوضحت الإذاعة الكاتالونية أن العرض الذي يستعد له برشلونة سيشمل لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي أوضح من ناحية أخرى من خلال وكيله أن نيته هي البقاء في البارسا
فإن الساعات القليلة المقبلة حاسمة في نتائج ‘‘قضية نيمار‘‘ ، حيث كانينتظر نيمار عرض برشلونة حتى 20 أغسطس قبل الانتقال في اتجاهات أخرى ، حيث تزامن التاريخ المعني مع العرض المقدم هذا الأسبوع إلى باريس سان جيرمان ، الذي رفضه النادي الفرنسي والذي طبقًا لبعض المصادر أزعج نيمار لعدم كفايته.
بينما ينتظر برشلونة لفتة من نيمار بأن يعبر علنًا عن رغبته في العودة إلى الكامب نو ، لكن هذا لا يبدو أنه سيحدث.
ويجب على برشلونة تقديم اقتراح قبل ظهر يوم الجمعةوإذا لم يكن هناك اتفاق ، فإن مستقبل البرازيلي سيكون بالقرب من سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.
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