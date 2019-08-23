اليوم.. الإسماعيلي يواجه البلاستيك ودياً

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره البلاستيك اليوم الجمعة ودياً ، بعد ان انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة اجراءات الاتفاق على تنظيم المباراة خلال المعسكر

المغلق المقام حاليا بمدينة 6 أكتوبر. ويختتم الفريق سلسلة مبارياته الودية فى هذا المعسكر أمام انبى يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.

ويستعد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد والتى يستهلها بلقاء اهلى بنى غازى الليبى يوم 13 سبتمبر المقبل ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ثم منافسات الدورى المحلى فى نسخته الجديدة يوم 19 من نفس الشهر