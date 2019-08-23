الإسماعيلي يشكل لجنة خاصة للجمهور

وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى على تشكيل لجنة خاصة بالجماهير ، على أن يكون المهندس تامر موسى “عضو مجلس الإدارة” مشرفا عليها واللواء خالد فوزى “مدير أمن النادى” مديرا لها ويتولى عادل الصباح مدير إدارة المتابعة منصب نائب مدير اللجنة.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من سيد خليل العركى “العلاقات العامة” ومحمد إسماعيل “الإدارة المالية” وحسين أمين “إدارة الأمن” ومحمد محمود “إدارة التسويق” ومحمد سويلم “إدارة الإعلام” وأمجد حجاب “شئون العاملين” ومحمد الشربينى “المركز الإعلامى”.

تستهدف اللجنة التواصل مع الجماهير بشكل

مباشر والتعرف على طلباتهم والسعى نحو حلها وذلك بما يصب فى مصلحة كيان الإسماعيلى ، ومن أجل دعم الفريق وصنع صورة مشرفة عن النادى.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة دور حلقة الوصل بين إدارة النادى والجماهير حيث سيتم تخصيص مواعيد ثابتة للاجتماعات من أجل التواصل والتشاور بشكل دورى وبما يعود بالنفع على النادى.

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وستعمل اللجنة على فتح باب الاقترحات مع الجماهير من أجل دراستها وتحديد أوجه الاستفادة منها لإزالة سوء

الفهم والالتزام بالشفافية العالية في عرض الحقائق، وذلك فى إطار تنظيم العمل وتنسيقه فى الفترة المقبلة .

وكانت إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد وجهت باستحداث لجنة الجماهير، نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الجماهير فى استنهاض همم اللاعبين وحثهم على بذل قصارى جهدهم ورفع روحهم المعنوية والتى كانت أحد أهم أسباب فى وصول الفريق لمكانة كبيرة بين أندية الكبار وتتويجه بالألقاب.

وتتطلع إدارة الدرويش لتواجد دعم جماهيري كبير يؤازر الفريق خلال المنافسات الرسمية المقبلة والتى ستكون بدايتها من لقاء أهلى بنى غازى الليبى المقرر له 13 سبتمبر المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الــ32 لبطولة كأس العرب “محمد السادس” للأندية الأبطال.