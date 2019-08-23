الإسماعيلي يكشف عن موعد مشاركة محمد صادق في التدريبات

كشف الدكتور أكرم عبد العزيز أخصائى العلاج الطبيعى بالنادي الإسماعيلى عن موعد مشاركة جناح الفريق الأول لكرة القدم محمد صادق في تدريبات الفريق. وقال عيدالعزيز ان صادق سينتظم بالتدريبات الجماعية خلال 10 أيام على أقصى تقدير. بالتدريبات الجماعية خلال 10 أيام على أقصى تقدير. ويعانى صادق من بعض الالتهابات فى قدمه والتى حرمته من التواجد ضمن صفوف الفريق مؤخرا. الفريق مؤخرا. وواصل عبد العزيز بأن صادق يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلى مكثف من اجل تجهيزه للمباريات المقبلة. ويستعد الدراويش لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى يوم 13 سبتمبر المقبل فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

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