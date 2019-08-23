سرعة التحول.. سلاح الإسماعيلي في التدريبات

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي المران المسائي أمس الخميس علي هامش البرنامج التحضيرى بمعكسر 6 اكتوبر لخوض منافسات الموسم الجديد. الموسم الجديد. اشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية والعرضيات باعتبارهما احد الحلول الهجومية فى تسجيل الأهداف بشباك المنافسين. الحالة الدفاعية للهجومية والعرضيات باعتبارهما احد الحلول الهجومية فى تسجيل الأهداف بشباك المنافسين. وحرص الجهاز الفنى للدراويش على تصحيح أخطاء اللاعبين من خلال التقسيمة التى اقيمت فى نهاية المران.

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