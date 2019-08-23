تعرف على منافسات بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية اليوم

تخوض بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المغرب 2019، منافسات 10 ألعاب اليوم الجمعة.

حيث تبدأ منافسات اليوم بخوض منتخب كرة السلة 3/3 مباراة الدور قبل النهائي في الساعة الرابعة والثلث عصرا أمام منتخب الكونغو، وتخوض لاعبة منتخب الملاكمة إيمان فرج تصفيات منافسات وزن 51 كجم ، في حين يخوض ثنائي منتخب التجديف عبدالخالق البنا ودارين حجازي نهائي 100 متر مختلط في الساعة التاسعة مساء ، ويخوض ثنائي منتخب البلياردو محمد الاكرادي وعبدالرحمن عذت نهائي منافسات الفردي رجال.

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وتنطلق منافسات نهائي السباحة في الساعة العاشرة مساءا حيث يخوض كل من أحمد أكرم ومروان القماش وهانيا مورو نهائي 400 متر حرة ، ويخوض كل من خالد مراد ومحمد حسن وفريدة عثمان ومور الجندي نهائي 100 متر فراشة ، في حين يخوض كل من عبدالرحمن حجازي ومحمد حسن ورولا حسين نهائي 50 مت ظهر ، ويخوض علي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان وفريدة أيمن نهائي 100 متر حرة مختلط

وتختتم منافسات السباحة بمشاركة مروان القماش ومروان العمراوي وأحمد أكرم ومحمد سامي في نهائي 200 متر حرة.

ويلعب منتخب تنس الطاولة نهائي منافسات الفرق ، وتصفيات الفردي رجال وسيدات، في يون يلعب منتخب الكرة الطائرة في التصفيات أمام منتخب الرأس الأخضر.

ويخوض منتخب التايكوندو النهائيات حيث تلعب روان رفاعي مباراة نهائي وزن 62 كجم ، ويلعب سيف عيسي نهائي وزن 74 كجم في حين يخوض عبدالرحمن وائل نهائي وزن 68 كجم وتلعب رضوا رضا نهائي وزن 57 كجم. جدير بالذكر ان بعثة مصر واصلت صدارة البطولة برصيد 50 ميدالية بينهم 14 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.