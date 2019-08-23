رياضة | مدرب الزمالك السابق: إسلام جابر لا يعاني من إصابة مزمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق: إسلام جابر لا يعاني من إصابة مزمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق موقف إسلام جابر وخالد بو طيب نجمي الفريق وآخر تطورات إصابتهما.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "إمام عاشور سيكون من نجوم الزمالك في الفترة المقبلة وإسلام جابر كان مصاباً وكان يجلس احتياطيا في آخر مواجهة للزمالك ولا يعاني من أي إصابات مزمنة".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : "خالد بو طيب طلب السفر للعلاج في فرنسا وتم تلبية طلبه".