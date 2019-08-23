رياضة | خاص.. رئيس الزمالك يتعشم في الجنايني لإنقاذ حق النادي في أزمة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رئيس الزمالك يتعشم في الجنايني لإنقاذ حق النادي في أزمة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، عدة متطلبات من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، لتنفيذها على أرض الواقع.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن رئيس الزمالك، طالب الجنايني بإنقاذ حق النادي في رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، والمقاتلة من أجل مخاطبة الفيفا لإيقافه.

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كهربا، كان قد خرج من عباءة قميص الزمالك، متسللا إلى أوروبا وتحديدا إلى أفيس البرتغالي، مؤكدا أن عقده مع القلعة البيضاء غير فعال لعدم توثيقه بالوقت المحدد للائحة ولذلك يعد باطلا.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة، إلى أن المستشار مرتضى طالب الرئيس المؤقت بإبعاد سمير محمود عثمان من رئاسة لجنة الحكام، بسبب عمله في قناة الأهلي سابقا، وهذا سيؤثر على عمله داخل الجبلاية والاختيارات التحكيمية.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا"؛ أعلن عن تعين لجنة خماسية مؤقتة لإدارة الجبلاية، برئاسة الجنايني وجمال محمد علي نائبا، ومحمد فضل وسحر عبدالحق أعضاء.