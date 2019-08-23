رياضة | نجم يوفنتوس "المنبوذ" يقترب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس "المنبوذ" يقترب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فريق يوفنتوس الإيطالي من الإعلان عن رحيل ثنائي الفريق إيمري تشان وبليز ماتويدي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، إلى أن يوفنتوس يسعى لإجراء صفقة تبادلية مع برشلونة، وهي التعاقد مع راكتيتش لاعب البلوجرانا مقابل إيمري تشان.

ويسعى مسئولو فريق يوفنتوس لتقليل عدد اللاعبين في مركز خط الوسط في الفريق، بعد التعاقد مع رابيو لاعب باريس سان جيرمان، ورامسي لاعب آرسنال.