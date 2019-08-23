Advertisements ولفرهامبتون الإنجليزي يقترب من مجموعات الدوري الأوروبي بفوز ثمين على تورينو الإيطالي الجمعة 23 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 حقق فريق ولفرهامبتون الإنجليزى فوزا مثيرا على مضيفه تورينو الإيطالى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، على ملعب "أولمبيكو دى تورينو"، فى ذهاب الملحق الأخير المؤهل لدور المجموعات من الدورى الأوروبى.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم وولفرهامبتون بهدف أحرزه جيلسون بريمر مدافع تورينو بالخطا فى مرماه بالدقيقة 43. Advertisements فى الشوط الثانى ضاعف البرتغالى دييجو جوتا من تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثانى فى الدقيقة 59، قبل أن يقلص لورينزو دى سيلفسترى النتيجة لتورينو بعدها بدقيقتين فقط. وسجل النجم راؤول خيمينيز هدف وولفرهامبتون الثالث بالدقيقة 72، قبل أن يعود المهاجم أندريا بيلوتى ويسجل هدف تورينو الثانى فى الدقيقة قبل الأخيرة. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل فى ملعب "مولينيو"، معقل فريق وولفرهامبتون. Advertisements

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