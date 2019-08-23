«الرنين» يحدد جاهزية حمد الله للسد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يخضع اليوم مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، لأشعة رنين في مفصل القدم، بعد شعوره بالألم أثناء مباراة فريقه أمام ضمك في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير

يخضع اليوم مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، لأشعة رنين في مفصل القدم، بعد شعوره بالألم أثناء مباراة فريقه أمام ضمك في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي كسبها النصر 2/0 على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، إذ غادر حمدالله في الدقيقة 70 من المباراة، ويسعى الجهاز الطبي للتأكد من سلامة هداف الدوري، قبل خوض مواجهة ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا أمام السد القطري (الاثنين) القادم في الرياض.

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