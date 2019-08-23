شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. المرأة السعودية تشارك في تحكيم بطولات دولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

لأول مرة تشارك المرأة السعودية في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة، إذ تستعد الحكمتان الوطنيتان هتون السدحان وربى اللحيدان للمشاركة في تحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 24-26/‏ 8/‏ 2019.

جاء ذلك بعد أن تم ترشيح الحكمتين الوطنيتين لهذه المهمة من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة.

هذا وتم تأهيل الحكمتين للقيام بمهمتهما الدولية على أكمل وجه عبر إلحاقهما بمجموعة من الدورات التدريبية والتطويرية للتحكيم والتدريب والمحاضرة التي أقامها الاتحاد خلال الأعوام الماضية، إلى جانب دورهما الفعال في تحكيم البطولات المحلية التي نظمها الاتحاد أخيرا، أبرزها النسخة الأولى من بطولة المملكة المفتوحة للسيدات التي تمت إدارتها وتحكيم منافساتها من قبل حكمات وطنيات ذات كفاءة ومهارة عالية، إذ تولت السدحان مهمة الحكم الرئيسي للبطولة لتقوم بمهمة التحكيم والإشراف على طاقم الحكام خلال منافسات البطولة البالغ عدد منافساتها نحو 100 منافسة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن أهمية مشاركة كوادر التحكيم النسائية الوطنية في تحكيم المشاركات الخارجية للعبة كونهن مؤهلات على أعلى مستوى للقيام بهذا الدور مما سينعكس بشكل إيجابي على تطوير إمكاناتهن واكتسابهن للخبرة العميقة، كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تمكين المرأة السعودية على الصعيدين المحلي والدولي في كافة المجالات.