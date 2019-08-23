شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أندية دوري ممتاز كرة الطاولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) صدرت موافقة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بزيادة عدد أندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى لكرة الطاولة لتكون 10 أندية بدلا عن 8 أندية، بدءاً من الموسم القادم 1441هـ. صدرت موافقة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بزيادة عدد أندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى لكرة الطاولة لتكون 10 أندية بدلا عن 8 أندية، بدءاً من الموسم القادم 1441هـ. وبذلك ستكون الأندية في الدرجة الممتازة هي الأهلي - الاتحاد - الصواري - الفتح - الخليج - السلام - الحمادة - النهضة - الخليج - مضر، وأندية الدرجة الأولى هي الهداية - أحد - الهدى - الطرف - طويق - الهلال - اليرموك - الدرعية - العرين - الوطني. من جهته، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز الفهد السعيد شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على موافقته على زيادة عدد أندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى، وذلك يأتي تمشياً مع إستراتيجية دعم الأندية الرياضية المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ورغبة من الاتحاد بزيادة التنافس بين الأندية المشاركة.



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