الدغيثر يخوض تجربة يونانية بعد إيطاليا وإسبانيا

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) وقع لاعب المنتخب السعودي لكرة الماء بدر الدغيثر عقدا احترافيا مع فريق Apollon smyrnis اليوناني ثالث الدوري، إذ تعتبر اليونان ثالث محطاته الاحترافية بعد إيطاليا وإسبانيا، وكان الدغيثر، فريقه السابق سانت اندريو الإسباني لتحقيق الميدالية البرونزية عقب تسجيله هدف التفوق في مرمى فريق ماتارو، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 10-9 ضمن مسابقة كأس كاتالونيا للموسم 2018-2019، ويعتبر هذا الإنجاز الثاني للدغيثر في مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 2014، إذ لعب لنادي ميديتراني موسمين، وصل معه لنهائي وقع لاعب المنتخب السعودي لكرة الماء بدر الدغيثر عقدا احترافيا مع فريق Apollon smyrnis اليوناني ثالث الدوري، إذ تعتبر اليونان ثالث محطاته الاحترافية بعد إيطاليا وإسبانيا، وكان الدغيثر، فريقه السابق سانت اندريو الإسباني لتحقيق الميدالية البرونزية عقب تسجيله هدف التفوق في مرمى فريق ماتارو، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 10-9 ضمن مسابقة كأس كاتالونيا للموسم 2018-2019، ويعتبر هذا الإنجاز الثاني للدغيثر في مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 2014، إذ لعب لنادي ميديتراني موسمين، وصل معه لنهائي الدوري الإسباني بعد 30 سنة وحقق الحلم معه، كما لعب 3 سنوات لنادي كتالونيا، وكان ثاني هداف الفريق بـ28 هدفا، وهداف فريق كتالونيا بـ45 هدفا، وفي قائمة أفضل 10 هدافين في الدوري الإسباني كما حقق جائزة أفضل لاعب في المباريات 4 مرات في الدوري الإسباني. من جانبه، أبدى هداف المنتخب السعودي بدر الدغيثر سعادته بخوض هذه التجربة والتي تعتبر مختلفة تماما عن المحطات السابقة، مؤكدا جاهزيته لهذا التحدي الجديد وأنه سيكون عند حسن ظن المسؤولين في النادي اليوناني وسيعمل مع زملائه اللاعبين على تحقيق إنجازات جديدة للنادي، وقال:«سوف أغتنم هذه الفرصة للمساهمة في تحقيق إنجاز جديد وكتابة اسمي بأحرف من ذهب مع زملائي اللاعبين»، مضيفا:«أنا أمثل بلدي المملكة العربية السعودية في هذه التجربة وسوف أكون خير سفير لشباب الوطن وأعكس مدى التطور الذي وصلنا إليه وفق رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الداعم الأول للرياضة السعودية».



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