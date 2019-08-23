شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال طامع في أبها.. وكلاسيكو قصيمي.. والاتحاد يريدها «فرحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تقام مساء اليوم (الجمعة) ثلاثة لقاءات ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف الهلال نظيره أبها عند الساعة 7م، فيما يقام كلاسيكو القصيم والذي سيجمع التعاون بفريق الحزم عند الساعة 7:10م، وفي آخر لقاءات الليلة يواجه الاتحاد ضيفه الرائد عند الساعة 8:50م.

الزعيم وأبها والبداية الأجمل

على إستاد جامعة الملك سعود بالرياض، يخوض فريق الهلال هذا اللقاء بعد البداية المثالية له هذا الموسم بالتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا حيث تجاوز نظيره الأهلي بمجموع لقاءي دور الستة عشر للبطولة (4/‏ 3)، ويسعى الفريق لتكرار تفوقه في بداية الموسم الماضي، حيث لم يخسر سوى لقاء وحيد في الدور الأول من الدوري، وحافظ الهلال على الثلاثي الأجنبي الفرنسي بافيتمبي غوميز والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي اندري كاريلو، وتعاقد محلياً مع الثنائي صالح الشهري وأمير كردي.

أما فريق أبها فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن أقام الفريق معسكر إعداديا في تونس خاض من خلاله عدة لقاءات ودية، وأجرت إدارة النادي عددا من التعاقدات المحلية والخارجية ومن أبرزها الحارس المغربي عبدالعال محمدي ومواطنه المدافع أمين عطوشي والنيجيري روبن غابريل والتونسي سعد بقير ومواطنه كريم العواضي والجزائري المدافع مهدي تاهرات والمهاجم المدغشقري فانيفا اندرياتسيما.

الحزم في انتظار التعاون

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يحل فريق الحزم ضيفاً ثقيلاً على فريق التعاون بطل كأس الملك وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، ويسعى فريق الحزم لبداية قوية بعد أن تنفس الصعداء بالبقاء في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي بعد تجاوزه فريق الخليج في لقائي الملحق، وأجرت إدارة النادي عدة تعاقدات من أجل تعزيز قوة الفريق حيث تم استقطاب 12 لاعبا محليا، فيما تعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب وهم: المالي إبراهيم تانديا، والمغربي إدريس فتوحي، الغاني إيرنست أسانتي، إضافة إلى تجديد عقود الثلاثي الأجنبي: الحارس الجزائري مالك عسلة والثنائي البرازيلي فاجنر إليماو، ومورالها.

أما فريق التعاون فإنه يدخل هذا اللقاء بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي ويسعى الفريق لمواصلة تلك العروض القوية والتي نتج عنها تحقيق كأس الملك، ورغم تغيير المدير الفني للفريق والتعاقد مع البرتغالي باولو سيرجيو إلا أن الفريق حافظ على نجومه الأجانب وتعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين وفي مقدمتهم مدافع الاتحاد أحمد عسيري وياسين برناوي.

قمة التحدي بين العميد ورائد التحدي

بمعنويات عالية بعد ثلاثة انتصارات متتالية يدشن فريق الاتحاد موسمه المحلي بملاقاة الرائد بحثاً عن بداية قوية تمحو آثار البداية المتواضعة في الموسم الماضي، ويدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد معسكر ناجح في إنجلترا بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا وتمكن الفريق من التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على ذوب آهن الإيراني ذهاباً وإياباً (6/‏ 4)، وفوزه بعد ذلك على العهد اللبناني في ذهاب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أما فريق الرائد فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن جدد صفوف الفريق بستة تعاقدات أجنبية مع كل من: الثنائي الكولمبي ماركو بيريز وإزيكيل بالوميكي، الثنائي المغربي محمد فوزير وجلال الداودي، والكاميروني أرنود ديوم، إضافة إلى السوري جهاد الحسين، مع المحافظة على حارسه الجزائري عزالدين بن دوخة، وكذلك 8 صفقات محلية، وأقام الفريق معسكرا خارجيا في بلجيكا.