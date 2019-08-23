القرني يظهر بالقناع في الجوهرة

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة ) منح الجهاز الطبي بنادي الاتحاد حارس الفريق الكروي الأول فواز القرني الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة الرائد اليوم (الجمعة) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير

منح الجهاز الطبي بنادي الاتحاد حارس الفريق الكروي الأول فواز القرني الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة الرائد اليوم (الجمعة) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيرتدي حارس المرمى الاتحادي فواز القرني قناعا على الوجه، بعد تعرضه للإصابة في عينه اليمنى وأسفل العين لضربة قوية، إثر احتكاكه مع أحد زملائه اللاعبين في المران الأخير قبل مواجهة الفريق الاتحادي أمام فريق العهد اللبناني في ذهاب دور 32 ضمن بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية والتي انتهت لصالح العميد بنتيجة 0/‏‏3، ويعتبر القرني ثاني لاعب اتحادي يرتدي القناع بعد قائد النمور السابق محمد نور، وشارك الحارس الاتحادي في المناورة الكروية أمس بفعالية وسيتقدم قائمة العميد الأساسية لمباراة الرائد الليلة، بعد أن استقر المدرب سييرا على التشكيل الأساسي الذي سيخوض بها أولى المباريات في بطولة الدوري للموسم الحالي، من خلال الحصة التدريبية الأخيرة أمس، من جانب آخر، رصدت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مكافأة مالية للاعبين في حال تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة الرائد الليلة.

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