شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 تذكرة من اللاعبين لمدرج الذهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قدم اللاعبون فيلانويفا ومروان داكوستا واميليانو فيكيو 1500 تذكرة دعما منهم لجماهير العميد الوفية، من أجل الحضور والمساندة لهم وزملائهم في مباراة الرائد الليلة والتي ستقام في إستاد الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير

قدم اللاعبون فيلانويفا ومروان داكوستا واميليانو فيكيو 1500 تذكرة دعما منهم لجماهير العميد الوفية، من أجل الحضور والمساندة لهم وزملائهم في مباراة الرائد الليلة والتي ستقام في إستاد الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يأتي ذلك إيمانا من اللاعبين بالدور الكبير الذي يلعبه مدرج الذهب في بث الحماس والروح في كافة المباريات، متمنين إسعاد الاتحاديين بالانتصارات وحصد البطولات في الموسم الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1500 تذكرة من اللاعبين لمدرج الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.