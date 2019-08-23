شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. الهلال الأفضل بـ«الأرقام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يعود فريق أبها الأول لكرة القدم إلى خوض غمار تحدٍ جديد ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب صعوده إلى الدوري الممتاز بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

الصدمة الكبيرة لكافة محبي «فخر الجنوب» أن فريقهم «الأبهاوي» سيحل ضيفاً قد يكون خفيفاً على الهلال ضمن الجولة الأولى، إذ ستقام المواجهة على ملعب إستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة (الرياض) وأمام جماهير «الشقردية» التي ستكون حاضرة بكثافة كبيرة في المدرجات.

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التاريخ لا يزيف والأرقام لا تكذب والحقائق لا تطمس بتاتاً، يتفوق «الزعيم» على أبها تاريخياً من ناحية المواجهات التي جمعتهما منذ أول مباراة حتى آخر لقاء جمعهما، كما أن النتائج التاريخية حضرت وغلة الأهداف وُجدت، وأهداف النيران الصديقة موجودة، كذلك البطاقة الحمراء لم تغب عن مباريات الفريقين.

فكان أول لقاء جمع الفريقين عام 1991 ضمن بطولة كأس ولي العهد انتهت لمصلحة الهلال بنصف درزن «6-0»، وفي عام 2005 التقيا ضمن بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد للممتاز ضمن دور الأربعة انتهت لمصلحة الزعيم 3-2، أحرز أهداف الأزرق هاتريك للمهاجم محمد العنبر، أما هدفا أبها عبدالله مشعاب وناصر القحطاني، تكررت ذات النتيجة عام 2005 ضمن مسابقة الدوري ذهاباً أحرز أهداف الهلال خالد عزيز وماجد المرشدي ومحمد العنبر، فيما سجل لأبها ناصر القحطاني وماجد المرشدي في مرماه، أما إياباً فقد سحق نجوم الأزرق أبها بخماسية دون مقابل سجلها كل من: جيلسون هدفين ومحمد الشلهوب وياسر القحطاني وكماتشو.

التقيا عام 2008 ضمن دوري المحترفين السعودي ذهاباً انتهت لمصلحة الازرق كالعادة بثلاثة دون مقابل سجلها عبدالله الزوري وفهد المبارك وياسر القحطاني، وإياباً انتهت 4-1، سجل للهلال أحمد الصويلح وأحمد الفريدي ومحمد العنبر هدفين، فيما سجل هدف أبها الوحيد صالح المحمدي، آخر المواجهات التي جمعت فريقي الهلال وأبها عام 2010 ضمن مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد للممتاز خلال مباراة دور ربع النهائي وانتهت لصالح الزعيم بهدفين سجلهما أحمد الصويلح وحسن خيرات، اليوم يتجدد الموعد بينهما فهل يكسر أبناء «فخر الجنوب» عقدة انتصارات الهلال أما يواصل الأخير هيمنته وسطوة سلسلة الانتصارات.