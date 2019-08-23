شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة رجال يواجه الرأس الأخضر فى دورة الألعاب الافريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الجمعة، منتخب رجال الكرة الطائرة نظيره الرأس الأخضر فى افتتاح مشوار بدورة الالعاب الافريقية بالمغرب.
ويحصل منتخب رجال الطائرة على راحة غدا السبت قبل مواجهة الكاميرون الأحد فى ثانى لقاءاته بالمنافسة .
وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلا من اللاعبين،حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى و مصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن و عبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و أحمد عبد العال "درونكة" .
يذكر أن مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة من حيث عدد المدياليات التى تم حصدها من ذهبيات وفضيات وبرونزيات
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