اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية الـ VAR بالدورى

ينتظر جماهير الساحرة المستديرة انطلاق الدوري العام الجديد المقرر له يوم 19 سبتمبر القادم، وقد أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، عن تطبيق تقنية الفيديو الـ”VAR” بالدوري، حيث كشف مصدر مسؤول داخل اللجنة انه تم التواصل بين اتحاد الكرة والفيفا خلال الساعات الماضية من أجل تطبيق التقنية، وجاء رد الفيفا بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت.

وتابع المصدر انه تم الاتفاق على بدء استخدام تقنية الفيديو في الدوري مطلع شهر نوفمبر المقبل، وفي حال عدم القدرة عل تطبيق VAR سيتم تطبيقها بداية من الدور الثاني، كما أوضح أن الحكام المصريين سيتم تدريبهم لمدة شهرين في دورات تدريبية لتقنية الفار خلال الفترة القادمة، وذلك قبل تطبيق تقنية الفيديو.

الجدير بالذكر ان فريق النادي الأهلي قد طالب اتحاد الكرة بالفترة الأخيرة بتطبيق تقنية الفيديو وتحديدا عقب مباراة بيراميدز الأخيرة فى كأس مصر.