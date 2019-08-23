لم يحسم اتحاد الكرة مدرب المنتخب.. وهذه معايير الاختيار

لم تجتمع حتي الآن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني خلفا لخافيير أجيري، جاء ذلك بحسب ما أعلنه الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة، والذي صرح خلال لقاءات تلفزيونية أن اللجنة ما زالت تتابع الأسماء المطروحة، ولكن لم يتم الاختيار ولم يتم طرح الأمر للمناقشة علي مائدة المجلس.

موضحا أن اللجنة قد عدة وضعت معايير للاختيار هي السيرة الذاتية للمدرب وما حققه من الإنجازات والألقاب، التطوير المستمر لنفسه وفكره التدريبي ومتابعته لكل ما هو جديد في الكرة الحديثة، قدرته على الثبات الانفعالي وتحمل الضغوط الجماهيرية والإعلامية، القدرة علي التعامل مع نجوم المنتخب المحترفين في الخارج.

ومن المتوقع أن المنافسة تشتد بين كلا من حسام البدري وحسن شحاتة علي تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.