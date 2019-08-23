دخول الجماهير للدوري ببطاقة fan id والحجز بتذكرتي

قرر اتحاد الكرة دخول الجماهير للمباريات خلال الموسم الجديد عن طريق بطاقة الـfan id، وانه سيتم استخدام نفس القواعد التي تم تطبيقها في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المنقضى.

كما صرح ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن انه سيتم عقد اجتماع مع مسئولو شركة تذكرتي خلال الأيام المقبلة، من أجل تطبيق النظام في الدوري الجديد بإستخراج fan id لكل مشجع إلى جانب المدربين و اللاعبين وجميع عناصر اللعبة.

وتابع سويلم ان تجربة استخدام تذكرتي قد حققت نجاحا مدويا في تنظيم دخول الجماهير للمباريات،علاوة على القضاء على ظاهرة السوق السوداء لبيع التذاكر، مشيرا انه سيتم عقد أكثر من إجتماع مع مسؤولي تطبيق نظام تذكرتي.