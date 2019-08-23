صديقة كريستيانو رونالدو ترقص في إعلان لافت

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تتمتع عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الأغيطالي، بجمال أخاذ ورشاقة عالية؛ مما جعلها واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم حاليا.. كما يتم الاستعانة بها لتقدم دعايات لعدد من ماركات الملابس العالمية المشهورة.
جورجينا رودريجيز، ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو خلال تصويرها إعلان تجاري للترويج لخط أزياء ملابس داخلية خاص بأحد العلامات التجارية.
صديقة كريستيانو رونالدو البالغة من العمر 25 عاما ظهرت بكامل أنوثتها بارتدائها مجموعة من الملابس الداخلية، التي عكست من خلالها شخصيتها الجريئة.. وأظهرت خلال الإعلان الترويجي، موهبتها في الرقص، حيث أدت مع عارضات أزياء أخريات مجموعة من الرقصات تخللتها حركات مثيرة.
الإعلان يبدو أنه لم يمر مرور الكرام، حيث تعرضت جورجينا لانتقادات لاذعة من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.
جورجينا دائما ما تنشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” فيديوهات وصور لها خلال التدريبات في صالة الألعاب للحفاظ على رشاقتها ووزنها.
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