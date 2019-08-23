نيمار دا سيلفا يستعين بصورة النجم بوب مارلي برسالة مبهمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تزال أزمة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بين الثلاثي باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد، وحتى الآن لا يعلم أحد أين سيلعب نيمار الموسم المقبل.

نيمار دا سيلفا، اثار الجدل بنشره رسالة مبهمة عن مستقبله مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل الغموض الذي يكتنف مسألة رحيله عن الفريق الباريسي من عدمه ووجهته القادمة.

قائد منتخب “السيليساو”، نشر عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة للمغني الجامايكي الشهير، بوب مارلي، وعلق عليها بعبارة مبهمة، جاء فيها: “المشكلة هي أنه حين تكون صادقا يكرهك الجميع، وحين تكون كاذبا يحبك الجميع”.

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العبارة يبدو أنها تأتي كإشارة إلى الهتافات العدائية التي تعرض لها اللاعب خلال الأيام الأخيرة من جماهير باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى بعض جماهير نادي برشلونة، الذين يعارضون فكرة عودته إلى النادي الكتالوني من جديد.

نيمار لا يزال ينتظر معرفة مستقبله، فإما البقاء في أسوار ملعب “حديقة الأمراء”، وهو ما لا يرغب فيه، أو تحقيق رغبته في العودة إلى فريقه السابق برشلونة، أو إلى ريال مدريد “المتربص”.

إلا أن الأمور قد تبدو معقدة جدا، خاصة بعد رحيل مواطنه فيليبي كوتينيو من برشلونة إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي كان جزءا من الصفقة، إضافة إلى دخول ريال مدريد على الخط للتعاقد مع نيمار، وكذلك يوفنتوس الإيطالي.