كريستيانو رونالدو يلقن ابنه درسا عن حياة الرفاهية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لابنه كريستيانو جونيور، عن جانب من حياته الفقيرة السابقة، قبل أن يصبح نجما كبيرا يتصدر عناوين الصحف حول العالم.

كريستيانو اكد خلال مقابلة تلفزيونية بالبرتغال، أن ابنه كان مذهولا، عندما رأى الظروف المعيشية التي عاشها والده خلال طفولته.

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رونالدو البالغ من العمر 34 عاما قال في تصريحات عبر قناة “تي في آي” البرتغالية: كنت متشوقا جدا لأريه (ابنه جونيور) أين ترعرعت، لقد زرت جزيرتي ماديرا معه، ورأيت أشخاصا كانوا هناك منذ وقتي.. خلت غرفتي القديمة مع ابني، وسألني هل كنت تعيش هنا يا أبي؟ لم يصدق أن هذا كان منزلي.

صاحب لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، أكد أنه يحاول أن يعلم ابنه درسا بأن الرفاهية والسيارات والأموال لا تأتي صدفة، بل إن هناك عمل كبير، ومعاناة وتضحيات، تتم ليحصل الشخص على كل ذلك.

نجم ريال مدريد السابق كان قد رحل عن جزيرة ماديرا، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، وهو في عمر 12 عاما؛ لينضم إلى أكاديمية سبورتنجش لشبونة، قبل أن يقتحم عالم النجومية بانتقاله لمانشستر يونايتد.