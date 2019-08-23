شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلى ميل»: مدرب أرسنال يرفض استمرار «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل»، الإنجليزية، موقف محمد الننى، نجم المنتخب الوطنى وفريق أرسنال، من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف المدفعجية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقالت الصحيفة إن الإسبانى أوناى إيمرى، المدير الفنى لفريق أرسنال، يرفض استمرار الفرعون المصرى ضمن صفوف الجانرز خلال الموسم الحالى، ويرغب فى رحيله عن الفريق، إلى جانب رغبته أيضا فى رحيل شكودران موستافى.

وأوضحت أن الننى تلقى عرضا من جالطة سراى التركى، من أجل التعاقد معه والرحيل عن صفوف أرسنال على سبيل الإعارة. وأشارت الصحيفة إلى أن نجم المنتخب الوطنى يرفض الرحيل عن صفوف أرسنال بسبب الراتب الأسبوعى الذى يتقاضاه، ويبلغ 55 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، ولكن عرض النادى التركى عليه الحصول على راتب أسبوعى أقل من ذلك بقيمة 25 ألف جنيه إسترلينى. وتابعت أن الننى يرغب فى الاستمرار مع أرسنال.