الأرسنال يمنح المصري محمد النني الضوء الأخضر للرحيل

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الأرسنال يمنح المصري محمد الننيالضوء الأخضر للرحيل
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن منح الإسباني أوناى إيمرى مدرب فريق أرسنال، الضوء الأخضر، لثنائي فريق الجانرز، الدولي المصري محمد النني، والمدافع الألماني شكودران موستافى، بالرحيل عن الفريق، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، يوم الاثنين، الثانى من شهر سبتمبر المقبل.
وفقا لصحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، فإن أوناى إيمرى مدرب أرسنال، أخبر ثنائي الفريق محمد الننى والالمانى شكودران موستافى، بالرحيل قبل غلق الميركاتو الصيفى، يوم الاثنين بعد المقبل.
وقال إيمرى فى تصريحات للصحيفة الإنجليزية:"الننى وموستافى يعرفان موقعهما فى الفريق، أتمنى الأفضل لهم وأن يكونوا سعداء، ولكن أعتقد أن الأفضل أن يكونوا أبطالا فى فريق أخر".
أضاف مدرب الجانرز حديثه قائلا:"الننى وموستافى لاعبان كبيران، ولكن سيكون لديهم فرص أقل، من أجل إثبات قدراتهم".
وكان الننى قد انضم لصفوف فريق أرسنال، عام 2015، قادما من صفوف فريق بازل السويسرى، وخاض مع الجانرز 89 مباراة فى جميع المسابقات وسجل هدفين.
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