شكرا لقرائتكم عامر حسين يعلق على أنباء استقالته من رئاسة لجنة المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على الأنباء التى ترددت بشأن تقديمه لاستقالته من منصبه خلال الساعات القليلة الماضية. وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تعيين مجلس إدارة للجبلاية معين برئاسة عمرو الجناينى. Advertisements نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عزمه التقدم باستقالته من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء عزم عامر حسين تقديم استقالته من منصبه خلال الفترة الحالية. وقال عامر حسين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": لا أعلم من أين تأتى مثل هذه الأخبار وكل ما يثار عار تماماً عن الصحة.

عامر حسين يستقيل

عامر حسين على تويتر وانباء الاقالة

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