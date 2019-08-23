شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سبب فشل انتقال حارس الأهلى لوادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقل محمود الغندور حارس مرمى النادى الاهلى السابق الى فريق الانتاج الحربى بشكل نهائي.

وفشلت مفاوضات الحارس الدولى السابق فى الانتقال الى نادى وادى دجلة بالرغم من اعلان النادى الاتفاق معه وذلك بعدما كشف مصدر مطلع داخل ادارة النادى الدجلاوى عدم قناعة المدير الفنى للفريق تاكيس جونيس بقدراته الفنية.

وانتقل محمود الغندور بين 3 أندية خلال فترة الانتقالات الحالية حيث أعلن عن تعاقده مع أسوان قبل أن يدخل دجلة فى المفاوضات وضم الحارس لينتهى به الأمر للتوقيع الى الانتاج الحربى.

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ويأمل الحارس الدولى الشاب فى المشاركة مع فريقه الجديد خاصة وان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أكد اعتماده على أى حارس يشارك مع فريقه فى المباريات القادمة بالدورى المصرى.

ولعب الموسم الماضى محمود الغندور لفريق الجمهورية بشبين الكوم أحد أندية المظاليم على سبيل الاعارة من فريق الاهلى الذى لعب له خلال مرحلة الناشئين والشباب.