شكرا لقرائتكم منتخبات الجمباز والقوى والمبارزة تطير للمغرب للمشاركة بـ الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير اليوم منتخبات الجمباز وألعاب القوى والمبارزة للمغرب للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية التى تقام بالمغرب ، و تستمر حتى 31 أغسطس الجارى .

وكانت الأيام الماضية قد شهدت سفر عدد من الأفواج ، على أن يكون أخر وفد يصل المغرب يوم 26 من الشهر الجارى

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فى سياق متصل ، اجتمع أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الافريقية (الأوكسا) مع السيد موسي فقية رئيس المفوضية الافريقية بالاتحاد الافريقي والسيد مصطفي بيراف رئيس اتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية الانوكا و الوزيرة اميرة الفاضل المفوضة الاجتماعية بالاتحاد الافريقي و الوفود المرافقة لهم لبحث توطيد العلاقة بين الاطراف الثلاثة بعد النجاح المشترك الذي بدأ بحفل افتتاح دورة الالعاب الافريقية بالمغرب 2019 والذي حضره السمو الملكي الامير مولاي رشيد ممثلاً عن الملك محمد السادس ، وشهدت الجلسة الاتفاق علي عقد اجتماع اخر في خلال الشهر القادم بأديس ابابا لتوقيع الاتفاقية التكميلية لخدمة الشباب الافريقي من خلال المسؤلية الاجتماعية.