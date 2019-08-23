شكرا لقرائتكم عدلى القيعى يكشف كواليس فشل ضم هداف مونديال كرة اليد للقلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى، عن كواليس انتقال حسن وليد قداح لاعب فريق كرة اليد بنادى الشمس، الحاصل على لقب هداف منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 بمونديال مقدونيا.

و قال القيعى خلال تقديمه برنامج "ملك و كتابة"، المذاع عبر فضائية "الأهلى"، قائلًا:" أنه تم التفاضو مع اللاعب و نادى الشمس، و فجأة تم رفع سعر اللاعب إلى 3 مليون جنيه، وتم الموافقه عليه، وتحضير الشيك الخاص به لضم اللاعب لصفوف القلعة الحمراء".

و أوضح القيعى :" أرسلنا مندوبنا لاتمام الصفقة، وفوجئنا بفيديو للاعب يكشف عن رغبته للانضمام إلى صفوف نادى الزمالك، ومع هذا الفيديو تعد الصفقة أنتهت بالنسبة لنا".

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و قال القيعى :" وجدنا فرحة فى صفوف الزمالك، وكأنهم حققوا النصر، ولكن نحن من سبقناهم بخطوة فى تحضير المبلغ المالى و لم نتأخر فى شئ، وهذه رغبة لاعب ليس أكثر ".