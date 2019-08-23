شكرا لقرائتكم شوقى غريب: منافسة نارية بين مهاجما الأهلى والزمالك لقيادة هجوم المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول أن هناك منافسة شرسة على مركز المهاجم الصريح بين لاعبا الأهلى والزمالك للدخول فى التشكيلة الأساسية للفريق ببطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وقال غريب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تألق مصطفى محمد مع الزمالك فى الوقت الذى شارك فيه واستمراره بهذا الأداء يجعله فى مقدمة المهاجمين بالفريق مع احمد ياسر ريان هو الآخر الذى يتألق وبشدة مع المنتخب ونادى الجونة وبالتالى سيكون المنافسة بينهما غاية فى السخونة".

ويستعد المنتخب الوطنى الأولمبى لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو والت تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

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وقال شوقى غريب أن المنافسة الشرسة بين اللاعبين ستعود بالنفع على الفريق فى الفترة المقبلة وتحديدا بالبطولة التى سينافس فيه منتخبات افريقية قوية.

تابع غريب أنه لن يضم أى عنصر جديد فى المعسكر القادم للفريق والذى سيتخلله مباراتين وديتين أمام السعودية يومى 7 و9 سبتمبر المقبل.