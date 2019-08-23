شكرا لقرائتكم النصر يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية ضمك.. وحمدالله يخرج مصاباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح النصر مشوار الدفاع عن لقبه بفوزه على ضيفه ضمك 2 - صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرض النصر سيطرته مبكراً وكان قريباً من تسجيل هدف السبق عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن العبيد ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري شمس الدين رحماني الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه ونجح قائده البرازيلي جوليانو بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 24 حينما تلقى عرضية مميزة من زميله النيجيري أحمد موسى ليحول الكرة برأسه في الشباك.

وعند الدقيقة 45 عزز النصر تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي حول عرضية مواطنه نور الدين مرابط بصدره في شباك ضمك.

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وفي الشوط الثاني كاد الضيوف أن يسجلوا هدف تقليص الفارق مبكراً حينما تلقى مهاجمه المغربي محسن ياجور تمريرة أمام المرمى من مواطنه زكريا حدراف ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براد جونز الذي أبعدها بصعوبة.

واستعاد النصر سيطرته وكاد مهاجمه النيجيري أحمد موسى أن يسجل الهدف الثالث عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله نور الدين مرابط ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت المدافع البرازيلي جورجي فيليبي الذي أبعدها من على خط المرمى.

وعند الدقيقة 71 اضطر البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لإخراج مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدلله المصاب وإشراك المهاجم فراس البريكان. ولم يتوقف هجوم النصر وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه النيجيري أحمد موسى الذي اخترق دفاع ضمك وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة حقق النصر أول 3 نقاط له في المركز الأول مؤقتاً، وبقي ضمك بلا نقاط في المركز الأخير مؤقتاً.

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