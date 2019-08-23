رديف الوصل يخسر أمام الظفرة 0-6

خسر الوصل أمام الظفرة صفر - 6 خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء أمس بملعب زعبيل في دبي وذلك ضمن استعدادات الفريقين الختامية لانطلاق الموسم الكروي، وكان الظفرة الأفضل والأكثر سيطرة على المباراة فكان الفوز حليفه بعدد وافر من الأهداف، فيما خاض مدرب الوصل الروماني لورينت رجيكامب المباراة بتشكيلة كاملة من لاعبي الرديف والصف الثاني وعدد من لاعبي الفريق الأول الذين غابوا عن لقاء الوصل الأخير امام الهلال السوداني في البطولة العربية والذي انتهى وصلاوياً بهدفين نظيفين.

ينتظر الوصل خوض مباراة أخرى من المقرر لها غدا السبت ستكون مع الوحدة وسيخوضها الوصل ايضا بتشكيلة شبه اساسية وهي تسبق مباراة الامبراطور مع حتا في كأس الخليج العربي أولى مسابقات الموسم المحلي.