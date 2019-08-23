الصربي أندريا يدعم صفوف «الزعيم» لثلاثة مواسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل نادي العين أمس إجراءات التعاقد رسمياً مع اللاعب الصربي الشاب أندريا رادوفانوفيتش«18 سنة»، لينضم بذلك إلى قائمة «الزعيم» ضمن فئة المقيمين، بداية من الموسم الكروي الحالي.

وأكد محمد عبيد «حماد»، مشرف الفريق الأول والرديف، أن اللاعب أندريا، خضع للتجربة خلال فترة المعسكر الخارجي، وتم التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم، بناء على تقرير الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، وموافقة اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي واعتماد مجلس الإدارة.

وأكمل: لايزال العمل مستمراً في تدعيم الصفوف من فئة اللاعبين المقيمين والمواليد حتى موعد إغلاق باب الانتقالات الصفية، وذلك وفقاً للسياسة المتبعة في النادي والتي تعتمد على رؤية المدرب وفقاً لاحتياجاته الفنية والمراكز المطلوبة في منظومة الفريق وموافقة مجلس الإدارة بعد اعتماد اللجنة الفنية للاحتراف.

وبدوره أعرب الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، عن سعادته باكتمال إجراءات قيد الصربي أندريا، مؤكداً: «في اعتقادي أن اللاعب قادر على تقديم الإضافة المطلوبة خصوصاً وأنه من فئة الشباب وقد خاض فترة تجربة ناجحة مع الفريق خلال المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي بسلوفينيا وقدم نفسه بصورة جيدة، وأظهر إمكانيات فنية عالية وشخصية رائعة على المستطيل الأخضر في الحصص التدريبية والمباريات الودية التي شارك فيها هناك، وأتمنى له وزملائه التوفيق مع الفريق خلال مشوار التحدي بالموسم الكروي الجديد.