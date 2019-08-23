كايو: نسعى لأفضل الممكن في جميع المسابقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني لفريق النصر، أن فريقه يدخل المباراة الافتتاحية والرسمية الأولى له في الموسم الجديد، بروح معنوية مرتفعة، بعد شهرين من توقف المسابقات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق مع كلباء: نعود مجدداً لنبدأ الموسم الرياضي الجديد بمواجهة فريق اتحاد كلباء ، وخلال فترة التوقف خضنا معسكراً إعدادياً لمدة 25 يوماً، وعملنا على تكثيف التدريبات البدنية، وركزنا على تطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية التي تساعد على تحقيق مزيد من التجانس والتفاهم بين جميع اللاعبين. وأضاف: لدينا قائمة جاهزة تضم 27 لاعباً، قمنا بالعمل معهم لتحضيرهم بشكل قوي، ونسعى لاستكمال تحضيراتنا خلال الفترة القادمة واستغلال المباريات الثلاث القادمة في بطولة الكأس للوصول إلى أفضل درجات الجاهزية قبل المواجهة الأولى في بطولة دوري الخليج العربي.

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وأكمل: من المعروف في عالم كرة القدم أن تغيير اللاعبين يحتاج إلى بعض الوقت، من أجل تحقيق التجانس والتفاهم بينهم، بالتأكيد عملنا على تحقيق هذا الأمر خلال فترة المعسكر، لكننا بحاجة إلى بعض الوقت للظهور بصورة أفضل، لكن ذلك لن يمنع أننا سنبذل قصارى جهدنا وسنقدم أفضل ما لدينا في المباريات القادمة.

وعن قيادة الفريق قبل بداية الموسم الرياضي، قال: بالطبع هذا الأمر يختلف تماماً عن قيادة الفريق في منتصف الموسم، فالآن لدي مساحة كبيرة، ووقت أكبر، للتعرف إلى اللاعبين، وفهم عقليتهم جيداً، وإعادة الثقة لديهم، وتحفيزهم بشكل قوي، بجانب تدريبهم على الخطط والأساليب المختلفة.

وعن إصابات بعض اللاعبين قال: محمد الجسمي سيغيب بسبب جراحة في الرباط الصليبي، بجانب محمد العكبري الذي تعرض للإصابة في نهاية الموسم الماضي، وتم استدعاؤه إلى صفوف المنتخب وعاد بنفس الإصابة، أما بافيز فاللاعب لديه إصابة بسيطة، إضافة إلى بعض الإجهاد، نتيجة لذلك فضلنا إعطاءه بعض الراحة حتى يكون جاهزاً.. وعن اللاعبين المقيمين قال: جابريال فالينتيني ومواطنه جلوبير، لديهم بعض الخبرات نتيجة مشاركتهم مع فرقهم في البطولات المحلية، بجانب فوساري الذي شارك مع رديف الاتحاد، لكنهم مازالوا لاعبين صغاراً، وبحاجة إلى اكتساب الخبرات، وأنا راضٍ تماماً عن المستوى الذي قدموه خلال فترة الإعداد.