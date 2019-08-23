تيباس: الليجا الأفضل عالمياً وديون الأندية الإسبانية أقل من الفرنسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وصف خافيير تيباس، رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني مسابقة الليجا بأنها أفضل بطولة محلية في العالم، بسبب تنافسيتها وقال: «تأهل 4 فرق إنجليزية لنهائي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليج لا يعني أن الفرق الإسبانية تراجعت، لكن يعني أن الفرق الإنجليزية تحسن أداؤها في البطولة». وعما إذا كانت مسابقة الدوري الممتاز هي المنافس الأكبر لليجا أجاب تيباس: نعم لكن هناك أيضاً البوندسليجا والسيري أي.

أكد تيباس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر في الدوري الممتاز وأضاف: «إنجلترا لن تفرط في شهرة بطولتها المحلية التي تجلب لها الملايين». ورفض تيباس التعليق على عروض تلقاها من إنجلترا ومن إيطاليا وقال مبتسماً: «لا يوجد دخان من غير نار لكنني أتحفظ على سرد التفاصيل لسريتها ». وكشف تيباس عن عقود البث وقال: «في السابق كانت عوائد حقوق بث مباريات الليجا 300 مليون يورو، لكنها اليوم 2 مليار و300 مليون يورو والجميع مستفيد من هذه العوائد». وعن حصول الكبار على حصة الأسد قال تيباس: «هذا طبيعي فالفرق الكبيرة هي التي تروج للبطولة والريال وبرشلونة عنصران أساسيان في استثمار إسبانيا الكروي وحصل برشلونة على مبلغ أكثر من الريال».

Advertisements

وعن طموحاته لموسم 2019-2020 قال تيباس: «أولاً محاولة إيقاف مشروع الدوري الأوروبي المجنون الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي بدءا من عام 2024 لأنه سيضيف 8 مباريات لموسم الفريق وهذا مرهق وينتج عنه في النهاية شعور الجمهور بالملل. وثانياً حل المشاكل المعلقة مع أعضاء الاتحاد الذين لا ينظرون للعبة بشكل عصري». وتحدث تيباس عن التحديات التي تواجه اللعبة على المدى القصير وقال: «نشهد صعود شركات الإنترنت، فيسبوك وأمازون وتويتر في استقطاب المشاهدين ويجب الحذر منها وتقييم الوضع سريعاً فالجميع يعلم تهافت الشباب على نتفليكس وهم الشريحة المهمة في المدرجات». وأكد تيباس ضرورة رفع الفريق الذي يحمل اللقب هذا الموسم لمجموع النقاط وأضاف: «في الموسم الماضي حصد برشلونة حامل اللقب 87 نقطة، بينما حصدت الفرق الفائزة باللقب في البطولات المحلية الأخرى كلها على أكثر من 90 نقطة باستثناء بايرن ميونيخ الذي حصد 78 نقطة لكنه فعل ذلك ب34 مباراة في الموسم ». وعن ديون الفرق الإسبانية قال تيباس: «أستطيع أن أؤكد لكم أن الفرق الإسبانية أقل ديوناً من الفرق الفرنسية وتلي البوندسليجا من حيث الاستقرار المالي».

وعلى صعيد برشلونة استدعى الإسباني أرنستو فالفيردي مدرب الفريق جناح الرديف الواعد أنسو فاتي (16 عاماً) ليتدرب مع الفريق الأول يوم الأربعاء بعد موسم مميز في دوري الناشئين سجل فيه فاتي المولود في غينيا بيساو 4 أهداف وصنع 3 في دوري أبطال الشباب من ضمنها هدفان في شباك تشيلسي في نصف نهائي البطولة كما سجل ركلة الجزاء في النهائي الذي خسره البارسا. وجاءت مشاركة فاتي في تمرينات الفريق الأول تحسباً لاستدعائه في حال استمرت إصابات خط الهجوم في تعكير موسم حامل اللقب في الموسمين الماضيين الذي مني بأول خسارة له في مباراة افتتاحية في الليجا منذ عام 2008 بالخسارة أمام بلباو. وربط برشلونة فاتي ل 3 سنوات بعقد جديد بعدما فقد العديد من نجوم أكاديميته لاماسيا لصالح الأندية الكبيرة. ولا يتوقع مشاركة فاتي في مباريات الفريق الأول لكن المدرب يرغب في تعوده على اللعب بجوار ميسي الذي انضم لتمرينات الأربعاء بعد غيابه عن الملاعب أسبوعين، بسبب إصابة في ربلة الساق ولم يؤكد النادي مشاركة نجمه الأرجنتيني أمام ريال بيتيس الأحد ضمن إطار المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة خسر جهود نجمه الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض بدوره لإصابة في ربلة الساق أمام بلباو، وقد أشارت تقارير صحفية عن إمكانية غيابه عن الملاعب لفترة قد تمتد شهراً ناهيك عن إصابة بطل العالم مع منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي في المباراة ذاتها بشد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر وغيابه عن الملاعب حتى خمسة أسابيع بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني وسط تقارير تشير إلى إمكانية فرض غرامة مالية على ديمبيلي بسبب تخلفه عن حضور جلسة فحص يوم السبت الماضي.

وعلى صعيد الغريم الريال، أشارت تقارير إلى توجه الياباني كوبو الملقب ب«ميسي اليابان» لقبول الرحيل بعقد إعارة لمايوركا الصاعد لأول مرة للأضواء للموسم الحالي بعد رفض عرض الاستعارة الذي تقدم به نادي بلد الوليد المملوك من قبل الظاهرة رونالدو. ورغم موافقة كوبو على الرحيل لمايوركا هذا الموسم إلا أن المدرب زيدان يرغب بإشراكه في مباراة واحدة بالليجا كي يعتاد على إيقاع اللعب القوي. أما أتلتيكو مدريد الذي افتتح الموسم بفوز مهم على خيتافي فقد أنقذ مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا زميله الإنجليزي الجديد كيران تريبييه من مأزق كبير. وفي التفاصيل، كاد تريبييه من شدة فرحه بصنع هدف موراتا الوحيد في المباراة أن يدعس على شعار النادي الموجود قرب النفق أثناء الخروج لغرفة الملابس بين الشوطين لكن موراتا سحبه وأنقذه من إهانة شعار النادي.