بوقرة: مباريات الكأس إعداد جاد للدوري.. والمباراة صعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

اعتبر الجزائري مجيد بوقرة المدير الفني لفريق الفجيرة، خوض مباريات كأس الخليج العربي إعداداً جيداً للفريق بشكل جاد لمباريات الدوري التي تنطلق استحقاقاتها نهاية سبتمبر المقبل، باعتبارها البطولة الأهم، مشيراً إلى أن عدداً من لاعبي الفريق شاركوا مؤخراً في تدريبات الفريق، وعدد منهم لم يرافق الفريق في معسكره الإعدادي، إلى جانب تسجيل المحترفين الجدد في فترة متأخرة أيضاً. وأوضح أن مباراة فريقه مساء اليوم مع الوحدة صعبة. وقال: «المنافس فريق مميز بدأ إعداده مبكراً، وخاض مباريات دوري أبطال آسيا وكان قريباً من بلوغ نصف نهائي البطولة، وهو فريق يطمح دائماً إلى البطولات وتحقيق المراكز الأولى في كافة المسابقات».

وقال بوقرة: «أنا سعيد لظهوري الأول في الإمارات كمدرب بعد أن دافعت كلاعب عن شعار نادي الفجيرة الذي أكنّ له محبة كبيرة، أمتلك مشروعاً طموحاً ستظهر ملامحه في مباراة اليوم، وسيأخذ شكله النهائي في باقي الاستحقاقات. ولا شك في أن التجربة جديدة بالنسبة لي، ولديّ معرفة وقدرات تمكنني من تقديم شيء جديد يشكل إضافة متميزة، وأمتلك الطموح الكافي والعزم الأكيد لتقديم فريق يلعب كورة جماعية شاملة جميلة».

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وأضاف: «إدارة النادي طبقاً لما هو سائد في الإمارات، حددت اللاعبين الأجانب ووافقت على تسجيلهم بعد مشاهدتي لمستوياتهم وقدراتهم ضمن إطار التفاهم بين الإدارة والجهاز الفني للفريق، وأنا سعيد بمتانة علاقتي بالإدارة، وأستطيع القول إن فريقي يضم لاعبين مميزين نستطيع عبرهم تقديم كورة جميلة، وتحقيق الأهداف المرجوة».

وأكد مدرب الفجيرة أن فريقه جاهز كمجموعة لمواجهة الوحدة اليوم، على الرغم من وجود بعض الغيابات تصل إلى 6 لاعبين بسبب الإصابة من جهة، والالتحاق متأخراً بالفريق، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية للإعداد ستظهر بشكل واضح في مباريات الدوري.

بدوره قال كابتن الفريق فهد سبيل: «سعداء باستقدام المدرب الجيد ونمتلك التحدي الكافي بمعيته لتحقيق النجاح المطلوب، باعتباره مدرباً طموحاً. مباراة الوحدة مهمة، خاصة أن الوحدة قدم مباريات كبيرة في البطولة الآسيوية».

وأضاف: «سنقدم أمام الوحدة أداء جيداً ومستوى يليق بالذئاب، خاصة أن البطولة فرصة للاعبين الصغار للاجتهاد والظهور المشرف لجهة الحصول على مركز أساسي، وإثبات جدارتهم باللعب مع الفريق الأول. نحن كلاعبين اتفقنا على أن نقدم مستوى عالياً، وعلى أن يكون الفريق مختلفاً عن باقي المواسم».