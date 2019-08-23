تعادل سلبي بين عجمان وحتا في بداية المشوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

تعادل عجمان وضيفه حتا سلبياً صفر- صفر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد راشد بن سعيد بعجمان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وشهدت فرصاً نادرة، وهو أمر طبيعي في أولى مباريات الفريقين بالموسم الجديد، وكان لافتاً أن مدربي الفريقين دفعا بمعظم عناصر تشكيلة فريقيهما الأساسية وذلك لرغبتهما بمنح اللاعبين الجدد ولاسيما الأجانب منهم المزيد من الانسجام مع المجموعة، ولاسيما أن«البرتقالي» و«الإعصار» شهدا تغييراً شبه كامل على صعيد اللاعبين المحترفين.

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وقد بدأ المصري أيمن الرمادي المباراة بتشكيلة ضمت علي الحوسني في حراسة المرمى ومحمد سبيل وعبدالرحمن راكان ومحمد أحمد والمالي دومبيا ووليام أوسو وجودين مينشا ووليد اليماحي ومحمد صالح والبرازيلي فاندر فييرا وعمار الكعبي.

وفي الشوط الثاني دفع عجمان بحسن عبد الرحمن مكان عمار الكعبي في الدقيقة 46، والقادم الجديد من الشارقة محمد إبراهيم مكان وليام أوسو في الدقيقة 67، وحميد عبدالله مكان مينشا في الدقيقة 72.

أما كريستوس مدرب حتا، فقد دفع بتشكيلة تألفت من درويش محمد في حراسة المرمى وجوس كلايتون ودانيال آمورا وراشد سالم وماهر جاسم الذي ارتدى شارة القيادة وحمد البدواوي وخالد سالم ووليد أحمد وكريستيان لوبيز وعدنان حسين ووليد سراج.

وفي الشوط الثاني شارك محمد جمال مكان وليد أحمد في الدقيقة 53 وعبدالله كاظم بديلاً لخالد سالم في الدقيقة 65، ومحمد طالب مكان حمد البدواوي في الدقيقة 90.