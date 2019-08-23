لاعب إيفرتون يهدر ركلة صلاح عمداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البرتغالي أندريه جوميز لاعب إيفرتون في زيارة خيرية لمستشفى أطفال لعب مباراة بين ليفربول وإيفرتون مع زميله الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد. واختار جوميز فريق ليفربول في اللعبة لكنه تعمد هدر ركلة جزاء أتيحت لنجم الفريق المصري محمد صلاح وسددها عالياً فصرخ به زميله «أوه، فعلت ذلك عن عمد!». ورغم أن إيفرتون سيواجه أستون فيلا الصاعد لدوري الأضواء اليوم إلا أن العداء التاريخي مع غريمه المحلي لا يغيب عن ذهن لاعبيه.

من جهته، نشر محمد صلاح شريط فيديو ترويجي لحذاء أكس 19 ويظهر فيه وهو يمشي على ماء بحيرة كبيرة، ما سبب تفاعلاً كبيراً من متابعيه ال9.7 مليون وكتب أحدهم: «معجزة» وكتب آخر: «ملك، نحبك». وكان صلاح أكد سعادته في النادي رغم تنبؤ جاري نيفيل برحيله عنه في غضون ال 12 شهراً المقبلة.