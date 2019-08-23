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التوقيت المبكر سلاح اليوفي للشهرة في آسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جيورجيو ريتشي رئيس قطاع الإيرادات في يوفنتوس، إن دوري الدرجة الأولى الإيطالي يجب أن يفكر في إقامة مباريات في وقت مبكر من أجل جذب متابعين من آسيا وتعزيز الحالة المالية للأندية.

وحققت بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا إيرادات قياسية في موسم 2017-2018 وصلت إلى 15.6 مليار يورو (17.30 مليار دولار) لكن يأتي خلف الممتاز ودوري الدرجة الأولى الألماني ودوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال ريتشي: علينا العثور على التوازن المناسب بين الجماهير المحلية والعالمية. الأمر لا يتعلق فقط بمواعيد المباريات لكن أيضاً حقوق التوزيع ومن يبث المباريات. في هذا الأمر فالفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي هائل. هذه قصة قديمة وواحدة من المشاكل المتكررة مع إدارة الدوري.

ويشير يوفنتوس إلى أن المباريات في فترة المساء في إيطاليا، تقلل من فرصة اجتذاب متابعين من آسيا. وتستمر الحقوق التلفزيونية الحالية لمباريات دوري الدرجة الأولى حتى 2021.

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