«عمومية القوى» تعتمد الإجراءات التكميلية لانتخابات الإدارة

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى على الإجراءات الانتخابية التي قررتها لجنة الانتخابات المشكّلة من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد برئاسة المهندسة عزة سليمان، وعقدت الجمعية العمومية في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بالخوانيج، مساء أمس، واستمرت قرابة ساعة ونصف الساعة.

أقيمت «العمومية» برئاسة المهندسة عزة سليمان، وحضور محمد العامري رئيس لجنة الانتخابات التكميلية التي تقام يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وحضر «العمومية» ممثلو 19 نادياً من الأعضاء، اطلعوا على مستجدات العملية الانتخابية وما تم إجراؤه حتى عقدها.

وانتهت المهلة المحددة لتلقي الطعون على المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد، وسيتم الإعلان عنها يوم 26 أغسطس/ آب الجاري، وأكدت اللجنة أنها لم تتلق أي طعون على أي من المرشحين، وستعلن اللجنة عن القائمة النهائية للمرشحين في الموعد المحدد.

ومن المعروف أن الانتخابات التكميلية المقبلة، تشهد خوض مرشحين على منصب الرئيس، وهما سعد المهري من نادي شباب الأهلي، وأحمد الصايغ من نادي الوصل، ومرشحتان على مقعد العضوية النسائية، هما سارة فريدوني، وأروى أحمد محمد، وتقدم 4 مرشحين لمقاعد العضوية، الذين تم إعلان فوزهم بالتزكية، وهم: عبدالله بوعميم، محمد آل علي، خليفة الكندي، وسلطان الزعابي.

وأشادت الجمعية العمومية الطارئة بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وتحديداً البند الذي يسمح للسيدات بالترشح المزدوج لمنصبي الرئاسة والمقعد النسائي،ما يفتح الباب أمامهن في الدورات المقبلة للمنافسة على تقلد رئاسة الاتحاد وتعزيز عملية تمكين المرأة في مختلف المجالات.

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من جانبها، أكدت المهندسة عزة سليمان، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن الجمعية العمومية كانت إيجابية للغاية، وشهدت مناقشات إيجابية كان لها الدور في توضيح العديد من الأمور، حيث حاولنا الحديث عن كل الملاحظات حتى لا تكون هناك أمور مخفية.

وأضافت في تصريحات عقب انتهاء الجمعية أنها أكدت على أحقية ترشح العنصر النسائي للانتخابات من خلال مقعد الرئاسة، وكذلك من خلال العضوية، حال وجود مرشح نسائي للرئاسة، الأمر الذي يدل على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة.

ولفتت إلى أن الجمعية العمومية اطلعت بكل شفافية على كل أمور العملية الانتخابية، حيث تمت الموافقة على كل القرارات بالإجماع.

ولفتت سليمان إلى أنه خلال المرة الثانية وخلال فترة وجيزة يعقد اجتماع للعمومية ويكون مثمراً للغاية ما يعطي مؤشراً إيجابياً على أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى يسير وفق الاتجاه الصحيح المرسوم له من قبل اللجنة المؤقتة من أجل اللعبة ورياضة الإمارات.

وعن اختيار اتحاد الإمارات لكرة القدم للمرة الأولى لإقامة الجمعية العمومية، أكدت سليمان أن الموقع ممتاز للغاية لأنه كان يهم الجمعية العمومية واللجنة أن يكون الموقع مناسباً ومعروفاً للجميع.