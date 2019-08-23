20 لاعباً في قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر سلوفينيا وكرواتيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم ماسيج سكورزا قائمة المنتخب للمعسكر الخارجي الذي سيقام خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل على مرحلتين، ستقام المرحلة الأولى من المعسكر في سلوفينيا من 25 أغسطس وحتى 4 سبتمبر فيما تُقام المرحلة الثانية في كرواتيا من 4 إلى 10 سبتمبر وذلك ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند يناير المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وضمت القائمة 20 لاعباً هم: خالد محمد البلوشي، سعيد جمعة السعدي، فلاح وليد الجنيبي، علي عيد غميل (العين)، خلفان حسن خلفان النوبي، إسماعيل خالد آل علي، عبد العزيز سالم الكعبي (شباب الأهلي دبي)، محمد راشد الحمادي، خالد إبراهيم الظنحاني، طحنون حمدان الزعابي (الوحدة)، جاسم يعقوب، سعيد علي إبراهيم (النصر)، ماجد راشد سلطان المحرزي (اتحاد كلباء)، خالد عبد الرحمن البلوشي، خالد محمد العطاس الهاشمي (بني ياس)، عبد الرحمن عبدالله العامري (الجزيرة)، راشد سالم خلفان (حتا).

فيما سيلتحق لاعبو نادي الوصل عبد الله جاسم علي، فارس خليل المرزوقي وسهيل عبد الله المطوع اعتباراً من الأول من سبتمبر بعد فراغهم من مباراة الإياب مع نادي الهلال السوداني ضمن منافسات دور 32 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

Advertisements

وقال جمال بوهندي مدير المنتخب الأولمبي إن المرحلة الأولى من المعسكر ستشهد خوض مباراتين وديتين أمام أندية سلوفينية من الدرجة الأولى، فيما ستشهد المرحلة الثانية خوض مباراتين أمام منتخب كرواتيا الأولمبي يوم 5 سبتمبر وأمام رديف نادي دينامو زغرب يوم 8 سبتمبر.

وأوضح بوهندي أن المعسكر يأتي ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية والذي بدأ في الشهر الماضي من خلال المعسكر الذي أقيم في مدينة سالزبورغ النمساوية بمشاركة 20 لاعباً أجروا تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الأول الذي ضم عدداً منهم للمشاركة في الحصص التدريبية مع المنتخب الأول. وأوضح بوهندي أن الأبيض سيبدأ تجمعه في دبي غداً السبت على أن تغادر البعثة إلى سلوفينيا مساء بعد غد الأحد.

وكان الأبيض الأولمبي تأهل إلى النهائيات عن جدارة واستحقاق بعد تصدره للمجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات السعودية ولبنان والمالديف ولعبت مبارياتها في شهر مارس الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، وجمع الأبيض 7 نقاط بعد فوزه على لبنان 6-1 وعلى المالديف 3-0 فيما تعادل مع شقيقه المنتخب السعودي1-1.