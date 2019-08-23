نصائح مهمة تقود لاعبات المبارزة إلى منصات التتويج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقطب نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نخبة من المدربين المتخصصين في الألعاب التنافسية والفردية، ويحرص على رفد منتسباته بخبرات وتجارب كبيرة تغني مهاراتهن، وتدفعهن لحصد الميداليات والجوائز في البطولات المحلية والعربية والعالمية.

وقدمت المدربة نجوى عبدالمعطي نصائح للاعبات والفتيات اللواتي لديهن الموهبة والرغبة في التوجه نحو رياضة معينة، وأكدت أن الالتزام بهذه النصائح يؤسس للاعبات موهوبات وبطلات متوجات.

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ووضعت المدربة نجوى عبدالمعطي العزيمة والإصرار في مقدمة النصائح، باعتبارهما الركيزة التي تمكّن اللاعبة من تحقيق الفوز، شريطة الاستعداد والتحضير الجيد واكتساب المزيد من المهارات خلال التدريبات.

كما ركزت المدربة على أهمية القيام بتمارين الإحماء قبل المباراة، ثم الدخول بثقة وتركيز، والابتعاد عما يشتت أفكار اللاعبة.

واعتبرت أن الروح الرياضية واحدة من أبرز الميزات التي يجب على اللاعبات التحلي بها، لأنها تكسبهن العديد من الأخلاقيات الحسنة التي تنعكس على أدائهن، وأكدت أهمية تعزيز الجانب البدني لدى اللاعبات، وأهمية النظام الغذائي للاعبات عموماً، بجانب تنظيم ساعات النوم بشكل جيد.